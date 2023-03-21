Mücevher fuarının yıldızı Makdis Pırlanta İstanbul Jewelry Show’a damgasını vurdu Mücevher sektörünün heyecanla beklediği İstanbul Jewelry Show, 16-19 Mart 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşti.

Bu yıl 53’üncüsü düzenlenen etkinliğe damgasını vuran firma ise Makdis Pırlanta oldu. Özellikle yabancı alıcıların yoğun ilgi gösterdiği Makdis Pırlanta’nın standında ayrıca yurt içi şubeleşme görüşmeleri de yapıldı. Romanya ve Almanya şubeleri için imzalar fuarda atıldı.

Dünyadaki en büyük beş uluslararası mücevher fuarından biri olan ve her yıl sektörde heyecanla beklenen İstanbul Jewelry Show, İstanbul Fuar Merkezi’nde 16-19 Mart tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırladı. Bu yıl 53’üncüsü düzenlenen fuarda stant açan firmalardan biri de sektörün öncülerinden Makdis Pırlanta oldu. 2007 yılında Kapalıçarşı’da kurulan, Türkiye’de 100’ü aşkın satış noktası ve 8 mağazası bulunan firma, fuarda en yeni tasarımlarını görücüye çıkardı.

PIRLANTAYA RENK GELDİ

Makdis Pırlanta’nın İstanbul-Nuruosmaniye’deki merkezinde 80 kişilik profesyonel bir ekip ve usta zanaatkârlar tarafından üretilen ışıltılı yüzük, kolye, küpe, bileklik, gerdanlık ve tespih tasarımları, İstanbul Jewelry Show ziyaretçilerinin büyük beğenisini topladı. Pırlantayı zümrüt, safir, yakut ve diğer renkli taşlarla buluşturan tasarımlar ile Bangkok’tan tedarik edilerek işlenen baget pırlantalar, en çok ilgi gören parçalar oldu.

YABANCI ALICININ YAKIN MARKAJINDA

Geleneği yenilikçi bir anlayışla yorumlayan Makdis Pırlanta, ışıltılı parçalarıyla 53. İstanbul Jewelry Show’un ilk günden son güne dek gözdesi oldu. Yurt içi ve yurt dışı satışlarda beklentinin üstünde bir ilgiyle karşılaşan firmayı özellikle yabancı müşteriler yakın markaja aldı. Müşteri odaklı hizmet anlayışıyla ziyaretçilerini ağırlayan Makdis Pırlanta, standına uğrayan herkesin fuardan memnun ayrılmasını sağladı.

FUARDA ŞUBELEŞME TOPLANTILARI DA YAPILDI

Makdis Pırlanta yetkilileri, tanıtımın yanı sıra iş bağlantıları açısından da büyük fırsatlar sunan İstanbul Jewelry Show’da şubeleşme konusunda da görüşmeler gerçekleştirdi. Yurt içindeki şube sayısını artırmayı hedefleyen firma, bu alanda etkili temaslarda bulundu. Romanya ve Almanya’da açılacak yeni şubeler için fuarda yapılan görüşmeler sırasında imzalar atıldı. İlk yurt dışı mağazasını 2022 yılında Hollanda’da açan firma, bu sene hem yurt içinde büyüyecek hem de Avrupa ülkelerinde ve yeni kıtalarda şubeleşecek.