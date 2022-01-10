Mucizevi etkiler! Tokluğu uzatıyor, iştahı kesiyor...

Diyet yaparken zorlananlar ve açlık hissi ile baş etmek isteyenlerin bazı besinleri tüketmesi gerekiyor. Yaz aylarına az bir süre kala diyetini bozmak istemeyenler, tok tutacak besinleri araştırıyor.

Kış aylarını yaşadığımız şu günlerde yaza hazırlık yapanlar, bazı diyet programlarını uygulamaya başladı bile.

Diyet programı araştıran vatandaşlar, bir yandan bu diyetleri bozmayacak yardımcı besinler arıyor.

Çünkü bazı besinler hem sağlığa katkı sağlıyor hem de yaptığınız diyeti korumak için tokluk hissi veriyor.

Diyet yapanların en büyük sıkıntısı açlık hissetmek olurken, bu besinler sayesinde bu hisse veda edebilirsiniz.

Tok tutan besinler sağlığınıza olumlu katkı yaparken, yaz aylarını daha fit bir vücutla karşılamanıza neden olacak.

Peki, Hani besinler tok tutar? Hangi besinler ne kadar tok tutabilir? İte o besinlerin listesi...

TOK TUTAN BESİNLER

YUMURTA

SALATALIK

MAYDANOZ

SÜT

YOĞURT

BROKOLİ

BADEM

ARMUT

KEPEKLİ MAKARNA

KARNABAHAR

ÇAVDAR EKMEĞİ

TARÇIN

KIRMIZI BİBER

YULAF EZMESİ

AYVA

SALATA

YAĞSIZ ET

MAŞ FASULYESİ

KİNOA

CEVİZ

KABAK ÇEKİRDEĞİ

NOHUT

BARBUNYA

BALIK

YEŞİL MERCİMEK

FINDIK

YEŞİL SALATA

ELMA

BİTTER ÇİKOLATA

KAYISI

SOMON

ÇORBA

KETEN TOHUMU

ARMUT

AYVA

ENGİNAR

AHUDUDU

BULGUR