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- Mucizevi etkiler! Tokluğu uzatıyor, iştahı kesiyor...
Mucizevi etkiler! Tokluğu uzatıyor, iştahı kesiyor...
Diyet yaparken zorlananlar ve açlık hissi ile baş etmek isteyenlerin bazı besinleri tüketmesi gerekiyor. Yaz aylarına az bir süre kala diyetini bozmak istemeyenler, tok tutacak besinleri araştırıyor.
- Haber Merkezi
- 10.01.2022 - 20:24
- Güncelleme : 10.01.2022 - 20:26
Kış aylarını yaşadığımız şu günlerde yaza hazırlık yapanlar, bazı diyet programlarını uygulamaya başladı bile.
Diyet programı araştıran vatandaşlar, bir yandan bu diyetleri bozmayacak yardımcı besinler arıyor.
Çünkü bazı besinler hem sağlığa katkı sağlıyor hem de yaptığınız diyeti korumak için tokluk hissi veriyor.
Diyet yapanların en büyük sıkıntısı açlık hissetmek olurken, bu besinler sayesinde bu hisse veda edebilirsiniz.
Tok tutan besinler sağlığınıza olumlu katkı yaparken, yaz aylarını daha fit bir vücutla karşılamanıza neden olacak.
Peki, Hani besinler tok tutar? Hangi besinler ne kadar tok tutabilir? İte o besinlerin listesi...
TOK TUTAN BESİNLER
- YUMURTA
- SALATALIK
- MAYDANOZ
- SÜT
- YOĞURT
- BROKOLİ
- BADEM
- ARMUT
- KEPEKLİ MAKARNA
- KARNABAHAR
- ÇAVDAR EKMEĞİ
- TARÇIN
- KIRMIZI BİBER
- YULAF EZMESİ
- AYVA
- SALATA
- YAĞSIZ ET
- MAŞ FASULYESİ
- KİNOA
- CEVİZ
- KABAK ÇEKİRDEĞİ
- NOHUT
- BARBUNYA
- BALIK
- YEŞİL MERCİMEK
- FINDIK
- YEŞİL SALATA
- ELMA
- BİTTER ÇİKOLATA
- KAYISI
- SOMON
- ÇORBA
- KETEN TOHUMU
- ARMUT
- AYVA
- ENGİNAR
- AHUDUDU
- BULGUR
- KARA BUĞDAY