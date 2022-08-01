Petrol
102.65
-1.27%
Euro
18.3677
0.26%
Dolar
17.9202
0.04%
Altın
1.02
0.31%
Borsa
2643
1.96%
Bitcoin
416.030
-2.31%
BTXN Coin
9.79
-1.40%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C

    Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor? Milyonların beklediği yeni sezon tarihi ne?

    Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezona ne zaman başlayacak? Sosyal medyada merak uyandıran yeni sezon tarihi belli oldu mu?
    • 01.08.2022 - 14:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor? Milyonların beklediği yeni sezon tarihi ne?

    ATV ekranlarında yayınlanan popüler program Müge Anlı ile Tatlı Sert'in yeni sezona ne zaman başlayacağı büyük merak konusu oldu.

    Milyonlarca kişinin sabırsızlıkla beklediği yeni sezon öncesi programın takipçileri yeni sezonun başlayacağı tarihi öğrenmek için araştırma yapmaya başladı.Peki Müge Anlı ile Tatlı Sert prgoramı ne zaman başlayacak? İşte merakla beklenen yeni sezon tarihi..

    Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlıyor? Milyonların beklediği yeni sezon tarihi ne? #1

    Müge Anlı ile Tatlı Sert yeni sezon ne zaman başlıyor?

    Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyiciyle buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yeni sezonunun ne zaman başlayacağı henüz netleşmedi.Ancak gelen bilgilere göre programın Ağustos ayının sonlarına doğru başlayacağı iddia ediliyor.

    Yeni sezon hakkında yeni bilgiler çıktıkça sizlerle paylaşacağız..


    İlginizi Çekebilir

    Belotti, Roma ile anlaştı
    Transfer dosyası

    Belotti, Roma ile anlaştı

    MasterChef'te yarışmacının yaptığı hata görenleri şaşkına çevirdi
    Medya

    MasterChef'te yarışmacının yaptığı hata görenleri şaşkına çevirdi

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    Görüş Bildir