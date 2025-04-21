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DHA

Avusturya'nın emekli vatandaşları, bu yıl geleneksel ilkbahar buluşması için Marmaris'i seçti.

1994 yılında, tam 31 yıl önce, yine Marmaris'te bir araya gelen Avusturyalı emekliler, o zamandan sonra ilk kez bu tatil beldesine dönerek unutulmaz anılarla dolu bir tatil geçirecek.

MARMARİS'İN FARKLI BÖLGELERİ KEŞFEDİLECEK

21 Nisan ile 21 Mayıs arasındaki 4 hafta süresince, Avusturya'nın çeşitli eyaletlerinden gelecek olan emekliler, Marmaris'in farklı otellerinde konaklayacak.

Program kapsamında, Avusturyalı turistler, Marmaris'in yanı sıra Datça, Dalyan, Marmaris Kalesi, tekne turları, orman köyleri ve Pamukkale gibi önemli turistik bölgeleri ziyaret edecekler.

MARMARİS'E RENK KATACAKLAR

Emekliler adına organizasyonu yöneten firma yetkilileri, yıllar sonra Marmaris'te olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Türk misafirperverliğini özlediklerini belirten yetkililer, 31 yıl önceki Marmaris ziyaretinin unutulmaz hatıralarının bu kararlarındaki etkisini de vurguladı.

Bu tatil boyunca, Avusturyalı emeklilerin bölgeye katkı sağlarken aynı zamanda yerel halkla da tanışarak kültürel etkileşimde bulunacakları ifade edildi.

MARMARİS TURİZMİNE ZENGİNLİK KATACAK

Organizasyona rehberlik yapan ve 1994’teki etkinlikte de görev alan bir tur firması yetkilisi, Avusturyalı emeklilerin Marmaris turizmine önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.

Bu etkinliğin başarılı olması halinde 2026'da da tekrar edileceği açıklandı.

Ayrıca, etkinlikte görev alacak profesyonel tur rehberlerinin Marmaris’in tanıtımına önemli katkı sağlayacağına dikkat çekildi.

PROJE BÜYÜK KATKI VE DESTEK GÖRDÜ

Organizasyon yetkilileri, katılımcı otellere ve Marmaris Belediyesi, Marmaris Ticaret Odası ve Güney Ege Otelciler Birliği'ne teşekkür etti.

Organizasyonun Marmaris’in turizmi çeşitlendirmesi ve sezonu uzatması adına büyük bir fırsat sunduğu belirtildi.

Bu organizasyon sayesinde Marmaris'in, Avrupalı emekliler için önemli bir tatil noktası haline gelmesi umuluyor.