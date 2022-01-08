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Muğla açıklarında hortum görüldü
Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde oluşan hortum vatandaşların cep telefonu kamera tarafından görüntülendi.
- İHA
- 08.01.2022 - 23:43
- Güncelleme : 08.01.2022 - 23:50
Fethiye’de aralıklarla etkili olan sağanak yağış sonrası, denizde hortum meydana geldi.
YAKLAŞIK 2 DAKİKA SÜRDÜ
Sahilden 5 kilometre metre uzaklıkta meydana gelen hortum yaklaşık iki dakika sürdü. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülenen hortum kısa süreli korku oluşturdu.
Muğla açıklarında hortum görüldü VİDEO