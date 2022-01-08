Euro
15.7253
0.52%
Dolar
13.8064
-0.26%
Altın
797.3070
0.47%
Borsa
2,033.32
1.28%
Bitcoin
596.999
1.07%
BTXN Coin
33.10
-2.12%
9ºC
İstanbul
Çok bulutlu 9 C

    Muğla açıklarında hortum görüldü

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde oluşan hortum vatandaşların cep telefonu kamera tarafından görüntülendi.
    • İHA
    • 08.01.2022 - 23:43
    • Güncelleme : 08.01.2022 - 23:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muğla açıklarında hortum görüldü

    Fethiye’de aralıklarla etkili olan sağanak yağış sonrası, denizde hortum meydana geldi.

    YAKLAŞIK 2 DAKİKA SÜRDÜ

    Sahilden 5 kilometre metre uzaklıkta meydana gelen hortum yaklaşık iki dakika sürdü. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülenen hortum kısa süreli korku oluşturdu.

    Muğla açıklarında hortum görüldü VİDEO

    Muğla açıklarında hortum görüldü #1

    Muğla açıklarında hortum görüldü #2


    Görüş Bildir