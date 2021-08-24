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    Muğla Bodrum'da 670 bin liralık altın saat çalındı

    Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen tatilcinin, konakladığı otelinde odasından 670 bin lira değerindeki altın saati çalındı. Jandarma ekipleri, hırsızı havalimanında yakaladı.
    • İHA
    • 24.08.2021 - 17:21
    • Güncelleme : 24.08.2021 - 17:24
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    Muğla Bodrum'da 670 bin liralık altın saat çalındı

    Benan Kocadereli, ailesiyle birlikte Muğla’nın Bodrum ilçesindeki bir otele tatil için geldi.

    Otel odasından 80 bin dolar (670 bin lira) değerindeki altın saati çalınan Kocadereli, Göltürkbükü Jandarma ekiplerinden yardım istedi.

    HAVALİMANINDA SAATLE BİRLİKTE YAKALANDI

    Jandarma ekipleri hırsızlık ile ilgili başlattığı soruşturmada, otelde çalışan ve aynı gün işten ayrıldığı tespit edilen E.K. isimli şüpheliyi, Milas-Bodrum Havalimanında çalınan saatle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

    ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

    Çalınan saat sahibine teslim edilirken, olayla ilgili adli işlemlere başlanıldığı açıklandı. Benan Kocadereli, 80 bin dolar değerindeki altın saatinin kısa bir süre içinde bulunmasından dolayı Jandarma ekiplerine teşekkür etti.

    Muğla Bodrum da 670 bin liralık altın saat çalındı #1

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