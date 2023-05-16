Muğla Bodrum'da boşanma davası açan eşinden pankartla özür diledi Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Mustafa Karakayış arkadaşlarıyla gittiği eğlence mekanında dansöze para taktığı için kendisine boşanma davası açan eşi Tilbe Karakayış'tan özür dilemek için otomobilin arkasına 'Tilbe hayatım beni affet, seni çok seviyorum' yazılı pankart astı.

DHA

Muğla'da bir kişi, eşinden özür dilemek için sıra dışı bir yönteme başvurdu..

Bodrum'da yaşayan evli ve 2 çocuk babası Mustafa Karakayış geçen cuma arkadaşlarıyla gittiği eğlence mekanında dansöze para taktı. O anları ise sosyal medya hesabından paylaştı.

Boşanma davası açıp evi terk etti

Durumu gören Tilbe Karakayış, eşinden boşanmak için dava açarak evi terk etti.

Mustafa Karakayış, kendisini affettirmek için 'Tilbe hayatım beni affet, seni çok seviyorum' yazılı pankart hazırlayıp otomobiline astı.

"Eşimi seviyorum pişmanım"

Mustafa Karakayış, şu ifadeleri kullandı: