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    Muğla Ortaca'da aşırı yağışta su kanalı 1,5 metre yükseldi

    Muğla'nın Ortaca ilçesinde, 5 gündür etkili olan yağış nedeniyle Dalyan Mahallesindeki su kanalı yaklaşık 1,5 metre yükselirken, bazı restoranlar su altında kaldı.
    • DHA
    • 13.01.2022 - 00:06
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    Muğla Ortaca'da aşırı yağışta su kanalı 1,5 metre yükseldi

    Muğla'nın Ortaca ilçesinde 5 gündür etkisini sürdüren yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

    RESTORANLAR SULAR ALTINDA KALDI

    Yağış nedeniyle Dalyan Mahallesindeki su kanalı yaklaşık 1,5 metre yükseldi. Kanal kıyısında bulunan bazı restoranlar sular altında kaldı.

    Seksenli yıllarda sandallarla gezer, çizmelerle alışverişe giderdik diyen tekne kaptanı Bekir Manav, "Bu sene de benzeri oldu. Sular yaklaşık 1,5 metre yükseldi, Köyceğiz gölünden akış devam ediyor" dedi.

    Muğla Ortaca da aşırı yağışta su kanalı 1,5 metre yükseldi #1

    "BİRKAÇ GÜN İÇİNDE NORMALE DÖNMESİNİ BEKLİYORUZ"

    Yaz aylarında su seviyesinin 1,5 metre daha aşağıda olduğunu belirten turizmci Özay Akdoğan, "2015 yılında da benzer bir durumla karşılaşmıştık. O zaman sular biraz daha yükselmişti. Deniz tarafından esen lodos rüzgarı suyu Göle doğru basıyor ve derelerden gelen suların da etkisiyle su şişiyor. 5 bin 200 hektar büyüklüğündeki Köyceğiz gölünü bu kanal boşaltıyor, bu kadar yağmura taşması normal. Bereket lodos kesildi birkaç gün içinde normale dönmesini bekliyoruz. Balık dalyanlarının kapıları akıntıyla gelen naylon torbalarla tıkanması suyun yükselmesine neden oluyor. Su ürünleri kooperatifi tarafından sürekli temizleniyor. Zaten temizlenmese şimdi Dalyan içinde tekneyle dolaşıyor olurduk" dedi.

    Öte yandan, Muğla Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü, son 96 saatte bölgede metrekareye 239 kilogram yağmur düştüğünü bildirdi.

    Muğla Ortaca da aşırı yağışta su kanalı 1,5 metre yükseldi #2

    Muğla Ortaca da aşırı yağışta su kanalı 1,5 metre yükseldi #3

    Muğla Ortaca da aşırı yağışta su kanalı 1,5 metre yükseldi #4

    Muğla Ortaca da aşırı yağışta su kanalı 1,5 metre yükseldi #5


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