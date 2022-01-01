Dört mevsimi bir anda yaşayan ülkemizde kimi kar altında, kimi araçlarına soğuktan örtü örterek koruyarak, kimi denize girerek; işte Muğla'dakiler de güneşlenerek girdi.

Muğla'nın turistik ilçeleri Bodrum ve Marmaris'te yeni yılın ilk gününde plajlar, sahil yürüyüş yolları ve meydanlarda sıcak havayı fırsata çevirenlerce dolduruldu.

HAVA SICAKLIĞI 17, DENİZ SICAKLIĞI 18 DERECE

Türkiye'nin birçok yerinde kış mevsimi etkisini sürdürürken Muğla'da hava sıcaklığı 17, deniz suyu sıcaklığı ise 18 derece ölçüldü.

PLAJLAR VE PARKLAR DOLDU

Güneşli havayı fırsat bilenler Bodrum'un Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Bitez ve Yahşi sahilleri başta olmak üzere plajları ve parkları doldurdu.

YÜRÜYÜŞ YAPILDI

Bazı kişiler çocukları ve hayvanlarıyla sahilde yürüdü. 19 Mayıs Gençlik ve Atatürk Meydanı, Yat Limanı, Atatürk Caddesi ve Ulusal Egemenlik Caddesi'nde insanlar yürüyüş yaptı, kafelerde oturdu.





BALIK TUTANLAR KIYILARI DOLDURDU

Uzunyalı ve İçmeler Plajı boyunca yürüyüş yapanların yanı sıra balık tutmayı tercih edenler de oldu. Plajlarda aileler yanlarında plaj sandalye ve masalarını yanlarında getirerek uzun süre oturdu.

DENİZE GİRENLER OLDU

Kumbahçe sahilinde denize giren wushu antrenörü Ali Top ve annesi, her yıl aynı tarihte denize girmenin mutluluğunu yaşadıklarını, bunu gelenek haline getirdiklerini ifade etti.

Muğla sahillerinde yılın ilk günü sıcak havayı yaşadılar VİDEO