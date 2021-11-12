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    Muğla Tuzla Sulak Alanı'na binlerce flamingo geldi

    Tuzla Sulak Alanı Doğal Tabiat Parkı'na gelen flamingolar, görsel şölen oluşturdu. İzleyenleri hayran bırakan flamingoların güzelliği, çekilen fotoğraf karelerine yansıdı.
    • DHA
    • 12.11.2021 - 17:42
    • Güncelleme : 12.11.2021 - 18:01
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    Muğla Tuzla Sulak Alanı'na binlerce flamingo geldi

    Muğla'nın Milas ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde bulunan Tuzla Sulak Alanı Doğal Tabiat Parkı'na, binlerce flamingo geldi.

    Flamingoları görenler hayranlıklarını gizleyemezken, o anlar çekilen karelerle ölümsüzleştirildi.

    HER YIL YÜZLERCE GÖÇMEN KUŞ GELİYOR

    Flamingoların yanı sıra bölge; pelikan, bozördek, balıkçıl kırlangıç gibi değişik kuş türlerine ev sahipliği yapıyor.

    Kuş gözlemcileri ve fotoğraf sanatçılarının vazgeçilmez mekanı olan Tuzla Sulak Alanı'na her yıl yüzlerce çeşit göçmen kuş geliyor.

    Muğla Tuzla Sulak Alanı'na binlerce flamingo geldi VİDEO

    Muğla Tuzla Sulak Alanı na binlerce flamingo geldi #1

    Muğla Tuzla Sulak Alanı na binlerce flamingo geldi #2

    Muğla Tuzla Sulak Alanı na binlerce flamingo geldi #3

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