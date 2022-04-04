Petrol
107.83
-0.17%
Euro
16.13
0.07%
Dolar
14.68
0.04%
Altın
912.71
0.02%
Borsa
2311
2.65%
Bitcoin
685.150
-0.33%
BTXN Coin
34.29
-2.58%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Hafif yağmur 8 C

    Muğla'da 15 mili yüzerek geçmeye çalışan 3 göçmen kurtarıldı

    Muğla Bodrum'da Yunanistan'ın İstanköy adasına yüzerek kaçmaya çalışan 3 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından deniz ortasında yakalandı.
    • İHA
    • 04.04.2022 - 23:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muğla'da 15 mili yüzerek geçmeye çalışan 3 göçmen kurtarıldı

    Yasadışı yollarla Bodrum'dan, Yunanistan'ın İstanköy adasına yüzerek gitmeye çalışan 3 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerine yakalandı.

    YÜZEREK YUNANİSTAN'A GEÇMEYE ÇALIŞAN GÖÇMENLER KURTARILDI

    Yaklaşık 15 mil (24 km) yüzerek geçmeye çalışan göçmelerin dalgıç kıyafetleri giymesi ise dikkatlerden kaçmadı. Deniz ortasından Uluslararası suya 1 mil kala yakalanan göçmenler Bodrum Sahil Güvenlik komutanlığına getirildi. Göçmelere yapılan işlemlerin ardından Muğla Göç İdaresine gönderildi.

    Muğla da 15 mili yüzerek geçmeye çalışan 3 göçmen kurtarıldı #1

    LASTİK BOTTA 22 GÖÇMEN DAHA YAKALANDI

    Aynı gün içerisinde lastik bot ile Kos adasına kaçmaya çalışan 22 düzensiz göçmen daha yakalandı.

    Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalanan göçmenler işlemlerinin ardından Muğla Göç idaresine teslim edildi.

    Muğla da 15 mili yüzerek geçmeye çalışan 3 göçmen kurtarıldı #2

    Muğla da 15 mili yüzerek geçmeye çalışan 3 göçmen kurtarıldı #3


    İlginizi Çekebilir

    İstanbul'da fren yerine gaza basan sürücü, 2 kişiyi ezdi
    3. Sayfa

    İstanbul'da fren yerine gaza basan sürücü, 2 kişiyi ezdi

    Tesla'nın yeni kripto para işlem platformu 3-4 ayda milyoner yapıyor
    Tesla

    Tesla'nın yeni kripto para işlem platformu 3-4 ayda milyoner yapıyor

    Nijerya'da festivale silahlı saldırı: 10 ölü 19 yaralı
    Dünya

    Nijerya'da festivale silahlı saldırı: 10 ölü 19 yaralı

    Görüş Bildir