157 kilodayken dolmuş içerisinde oturduğu koltuğun kırıldığını fark eden genç, spora başlayarak 3 yılda 77 kilo vermeyi başardı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yaşayan ve 2018 yılında 157 kilo olan Hulusi Ergen’in, dolmuşta yaşadığı olay sonrası hayatı değişti.

Zayıflamaya karar veren Ergen, spor salonuna giderek Muay Thai ve boksla ilgilenmeye başladı.

3 yıl boyunca gece gündüz demeden çalışan Ergen, 80 kiloya kadar düştü.

“UTANDIM KOLTUK KIRILACAK DİYE”

25 yaşındaki Hulusi Ergen, değişimini şöyle anlattı:

“Dolmuşa bindim, bir baktım hiç boş koltuk yok. Ben de ayakta gidiyordum ve engelli koltuğunu gördüm ve oraya oturayım dedim. Oturdum koltuğa. Tam gidiyoruz, tanıdıklar var, arkadaşlarım var. 157 kilodaydım o an. Giderken koltuk birden çatırdamaya başladı. Tabii ben utandım koltuk kırılacak diye. Hemen yanındaki koltuğu açtım. Karşı ikili koltukta da bir teyze oturuyordu. Yaklaşık 160-170 kiloydu. O da düşmemek için iki koltuğu açmış oturuyordu. Herkesin dikkati benim üzerime dönünce artık utancımdan ne yapacağımı şaşırdım. Dolmuştan iner inmez hemen bugünkü eğitim gördüğüm, salonuma koştum. Çalışmalar ile 3 yılın sonunda 77 kilo verdim.”

Muğla’da 77 kilo veren Hulusi’nin hedefi milli takım ViDEO



“SPORLA BAŞARDIM"

Bütün başarısının sporla olduğunu söyleyen Ergen, “Aşağı yukarı 5 gün antrenman, sabah-akşam düzenli koşular yapıldı. Yeme içmemize büyük ölçüde önem verdik. 5’ten sonra yemek yemedik. Sabah erken kalktık. Kahvaltı yapmadan önce koşumuzu yaptık, eforumuzu sarf ettik. Normalde 8’de kahvaltı yapıyorsak, bu sefer 11’de yaptık.” ifadelerini kullandı.

HEDEFİ MİLLİ TAKIM

Kendisini uzun zamandır görmeyenlerin yeni haliyle tanıyamadığını dile getiren Ergen, “2-3 senedir görüşmediğimiz misafirlerimizin, komşularımızın, akrabalarımızın yanına gidiyoruz. Akrabalarımız soruyorlar, bu kim diye. Söyleyince çok şaşırıyorlar.” dedi.

Ayrıca hedefinin milli takım olduğunu da belirten Ergen, “MuayThai’de, boksta nasip olursa ülkemizi milli takımla temsil etmek istiyorum.” diye konuştu.

ANTRENÖR: SÜREKLİ ÇALIŞIYORUZ

Hulusi Ergen’in zayıflamasında büyük rol oynanan Muay Thai antrenörü Songül Ayten ise “Hulusi ile salonda haftanın beş günü devam etmekteyiz. Bunun yanı sıra beslenmesine özen gösteriyor. Düzenli ve disiplinli bir hayata geçiş yaptı. Bunun emeklerinin karşılığını da aldı. Yaklaşık 77 kilo verdi. Bu şekilde devam etmeyi planlıyoruz. Hedefi var. Hulusi ile milli takıma kadar yolumuz var.” dedi.