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    Muğla'da 8 saatte metrekareye 28 kilogram yağış düştü 

    Muğla Menteşe'de etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.
    • 23.11.2022 - 20:25
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 20:31
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    Muğla'da 8 saatte metrekareye 28 kilogram yağış düştü 

    Muğla'nın Menteşe ilçesinde bugün saat 10.00 sıralarında başlayan yağmur, aralıklarla etkili oldu.

    İlçenin Düğerek, Emirbeyazıt, Orhaniye, Karamehmet, Kötekli, Muslihittin ile Yeniköy mahalleleriyle, Karabağlar Yaylası'ndaki cadde ve sokaklar göle döndü.

    Metrekareye 8 kilogram yağış düştü

    Muğla Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Menteşe ilçe merkezindeki sağanakta son 8 saatte metrekareye 28 kilogram yağış düştüğü belirtildi.

    Muğla'da beklenen sağanak yağış etkisini gösterdi VİDEO

    Muğla da 8 saatte metrekareye 28 kilogram yağış düştü  #1

    Muğla da 8 saatte metrekareye 28 kilogram yağış düştü  #2


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