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- Muğla'da 8 saatte metrekareye 28 kilogram yağış düştü
Muğla'da 8 saatte metrekareye 28 kilogram yağış düştü
Muğla Menteşe'de etkili olan şiddetli yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.
- 23.11.2022 - 20:25
- Güncelleme : 23.11.2022 - 20:31
Muğla'nın Menteşe ilçesinde bugün saat 10.00 sıralarında başlayan yağmur, aralıklarla etkili oldu.
İlçenin Düğerek, Emirbeyazıt, Orhaniye, Karamehmet, Kötekli, Muslihittin ile Yeniköy mahalleleriyle, Karabağlar Yaylası'ndaki cadde ve sokaklar göle döndü.
Metrekareye 8 kilogram yağış düştü
Muğla Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Menteşe ilçe merkezindeki sağanakta son 8 saatte metrekareye 28 kilogram yağış düştüğü belirtildi.
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