Muğla'da dalış eğitmeni Egemen Özer, çektiği video ile ahtapotların kendilerini savunmak için kolları ile tehditlere karşı yumruk attığını kanıtladı.

Muğla’da yerli ve yabancı turistlere hizmet veren dalış eğitmeni ve Youtuber Egemen Özer'in iki yıldır evcil olarak dalış yaptığı bölgede beslediği ve Kerim Can adını verdiği ahtapot, yiyeceğine dadanan balıklara karşı kolları ile balıklara yumruk atarak kendini savundu.

AHTAPOTUN YUMRUK ATTIĞI ANLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Ahtapot Kerim Can’ın üç ayrı yuvasını bulunduğunu, her gün dalış yaparak kendisini beslediğini belirten dalış eğitmeni Egemen Özer, son dalışında balıklara öfkelenen ahtapot Kerim Can’ın, sarpa ve melanurlara karşı kendisini korumak için yumruk attığı anları videoya çekti.

Muğla'da ahtapotun balıklarla ekmek kavgası - Video

"SÜREKLİ BESLEDİĞİM İÇİN ALIŞMIŞ DURUMDA"

Ahtapot Kerim Can’ın balıklara yumruk attığı o anları çeken Egemen Özer, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz sene Ekoloji dergisinde bilim insanları, ahtapotların balıklara yumruk attıklarını kanıtlamışlardı. Fakat bu konuda çok fazla bir video, görüntü kaydı yoktu. Çok şanslıyım ki geçtiğimiz hafta iki senedir evcil olarak beslediğim ahtapotumu balıklara yumruk atarken görüntüledim. İsmi Kerim Can olan bu ahtapotu arada sırada ölü balıklarla ya da kestanelerle sürekli besliyorum ve sürekli beslediğim için de ahtapot baya bana alışmış durumda. Bazen parmağıma dokunuyor, bazen avcuma geliyor, bazen beni kendi yuvasına doğru içeri çekmeye çalışıyor. Bu kadar da aramızda diyalog olan ve iletişim olan bir ahtapot.

"BALIKLARI KOVALAMAK İÇİN YUMRUK FIRLATTI"

Geçtiğimiz hafta ekmek ile beslerken melanur ve sarpa türleri arsız bir şekilde ahtapotun elindeki ekmeği almaya çalışmasına ahtapot o kadar çok sinirlendi ki, kolları ile balıkları kovalamak amacıyla yumruklar fırlattı. Bunu çok net bir şekilde videolarda gördük zaten görüntüledik. Bu benim için de ve dalış camiası için de çok heyecan verici, çok keyifli bir video idi."