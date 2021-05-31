Muğla'da arılar vergi dairesinin önüne ağıl kurdu

Vergi dairesinin hemen önündeki ağaca arılar oğul oluştururken, arıcı bir vatandaş tarafından oğul güvenlik nedeniyle kaldırıldı.

Muğla’da Vergi Dairesi Başkanlığı girişindeki servi çamına bal arıları oğul oluşturdu.

Vergi dairesindeki yoğunluk nedeniyle vatandaşların zarar görebileceği ihtimalini düşünen yetkililer arıların taşınmasına karar verdi.

OĞUL TAŞINDI

Çağrılan arıcı vatandaşın yardımıyla arı oğulu koruyucu ekipmanla ağaçtan taşındı.

Muğla Arıcılar Birliği yetkilileri arıların yeni bir bey çıkarması ile oğul oluştuğunu söylerken, kendi oğullarını oluşturduklarını belirtti.