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    Muğla’da armut ağaçları kasımda çiçek açtı

    Datça'da mevsimleri şaşıran armut ağaçlarından bazıları, kasım ayında çiçek açtı.
    • 21.11.2022 - 14:51
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 14:54
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    Muğla’da armut ağaçları kasımda çiçek açtı

    Muğla'nın Datça ilçesinde hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

    Bu sebepten dolayı bazı armut ağaçları çiçek açtı.

    Görenler şaşırdı

    Normal şartlarda bahar aylarında çiçek açan armut ağaçlarının kasım ayında çiçek açması, görenleri şaşırttı.

    Fotoğraflama ihmal edilmedi

    İHA'nın haberine göre; sıcaklık değerlerinin mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile ağaçların mevsimleri de şaşırdığını ifade eden vatandaşlar, çiçek açan ağaçları fotoğraflamayı ihmal etmedi.

    Muğla’da armut ağaçları kasımda çiçek açtı #1

    Muğla’da armut ağaçları kasımda çiçek açtı #2


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