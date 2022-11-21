Muğla’da armut ağaçları kasımda çiçek açtı

Datça'da mevsimleri şaşıran armut ağaçlarından bazıları, kasım ayında çiçek açtı.

Muğla'nın Datça ilçesinde hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Bu sebepten dolayı bazı armut ağaçları çiçek açtı.

Görenler şaşırdı

Normal şartlarda bahar aylarında çiçek açan armut ağaçlarının kasım ayında çiçek açması, görenleri şaşırttı.

F otoğraflama ihmal edilmedi

İHA'nın haberine göre; sıcaklık değerlerinin mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile ağaçların mevsimleri de şaşırdığını ifade eden vatandaşlar, çiçek açan ağaçları fotoğraflamayı ihmal etmedi.



