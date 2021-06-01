Euro
10.432
0.43%
Dolar
8.5158
0.28%
Altın
520.07
-0.1%
Borsa
1.432
0.81%
Bitcoin
309.506
-1.39%
EXEN Coin
33.19
-9.66%
18ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 18 C

    Muğla'da bariyerlerde asılı kalan eşeği çevredeki vatandaşlar kutardı

    Muğla Marmaris'te vatandaşlar, karayolu kenarındaki bariyerde askıda kalan bir yaban eşeğini kurtarmak için seferber oldu.
    • İHA
    • 01.06.2021 - 17:33
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 17:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muğla'da bariyerlerde asılı kalan eşeği çevredeki vatandaşlar kutardı

    Datça istikametinden Marmaris’e ailesi ile birlikte seyretmekte olan İsa Turan isimli bir vatandaş, yol kenarında bir yaban eşeğinin mahsur kaldığını görünce aracını sağa çekip, eşeği kurtarmak için durdu.

    SEFERBER OLDULAR

    Evcil olmadığı için oldukça tedirgin olan eşek, ilk etapta korktuğu için kendisine yardımcı olmak isteyen kişileri yanına yaklaştırmadı. Yalnız başına eşeği kurtaramayan İsa Turan, bu defa yoldan geçen araçları durdurarak yardım istedi.

    Muğla da bariyerlerde asılı kalan eşeği çevredeki vatandaşlar kutardı #1

    EŞEK KURTARILARAK ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU

    Yoldan geçenlerin de eşeğin yardımına koşması ile birlikte sevimli eşek, mahsur kaldığı bariyerlerden indirilerek özgürlüğüne kavuşturuldu. Sosyal medyadan yayınlanan fedakar insanların eşek kurtarma görüntüleri çok sayıda beğeni aldı.

    Muğla da bariyerlerde asılı kalan eşeği çevredeki vatandaşlar kutardı #2

    Muğla da bariyerlerde asılı kalan eşeği çevredeki vatandaşlar kutardı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir