Muğla'da bariyerlerde asılı kalan eşeği çevredeki vatandaşlar kutardı

Muğla Marmaris'te vatandaşlar, karayolu kenarındaki bariyerde askıda kalan bir yaban eşeğini kurtarmak için seferber oldu.

Datça istikametinden Marmaris’e ailesi ile birlikte seyretmekte olan İsa Turan isimli bir vatandaş, yol kenarında bir yaban eşeğinin mahsur kaldığını görünce aracını sağa çekip, eşeği kurtarmak için durdu.

SEFERBER OLDULAR

Evcil olmadığı için oldukça tedirgin olan eşek, ilk etapta korktuğu için kendisine yardımcı olmak isteyen kişileri yanına yaklaştırmadı. Yalnız başına eşeği kurtaramayan İsa Turan, bu defa yoldan geçen araçları durdurarak yardım istedi.

EŞEK KURTARILARAK ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTU

Yoldan geçenlerin de eşeğin yardımına koşması ile birlikte sevimli eşek, mahsur kaldığı bariyerlerden indirilerek özgürlüğüne kavuşturuldu. Sosyal medyadan yayınlanan fedakar insanların eşek kurtarma görüntüleri çok sayıda beğeni aldı.