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- Muğla'da başı hoparlör boşluğuna sıkışan köpek kurtarıldı
Muğla'da başı hoparlör boşluğuna sıkışan köpek kurtarıldı
Otomobilin bagajında zor anlar yaşayan Alman kurdunun yardımına, itfaiye ekipleri yetişti.
- DHA
- 09.01.2021 - 17:07
- Güncelleme : 09.01.2021 - 18:02
Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Ölüdeniz Mahallesi'nde, bir otomobilin bagajında duran köpeğin başı, arka koltuğun üzerindeki hoparlör boşluğuna sıkıştı.
Köpeği kendi imkanlarıyla kurtarmaya çalışan ancak başarılı olamayan otmobil sürücüsü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
YARIM SAATİN SONUNDA KURTARILDI
Olay yerine gelen ekipler yarım saat süren çalışmayla köpeği sıkıştığı yerden çıkardı. Sürücü, 5 yaşındaki Alman kurdu köpeğini aracına alıp, yoluna devam etti.