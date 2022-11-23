Petrol
84.7
-4.16%
Euro
19.309
0.69%
Dolar
18.6224
0.09%
Altın
1.043
0.18%
Borsa
4854
1.54%
Bitcoin
312.776
1.13%
BTXN Coin
5.86
-3.61%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 17 C

    Muğla'da beklenen sağanak yağış etkisini gösterdi

    Kent genelinde başlayan yağışlar olası bir problem yaratmazken il merkezine 21 kilometre mesafedeki Turunç Mahallesi'nde heyelan meydana geldi.
    • 23.11.2022 - 17:38
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 19:07
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muğla'da beklenen sağanak yağış etkisini gösterdi

    Ege Bölgesi'nde birçok şehirde etkili olan yağış, Muğla'da da etkisini göstermeye başladı.

    Marmaris ilçe Meteoroloji Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre ilçeye sabah saatlerinden itibaren 16.3 kilogram yağmur düştüğü bilgisi edinildi.

    Ağaçlar devrilerek yolu kapattı

    Kentte ve Marmaris ilçe merkezinde etkili olan yağışlar, herhangi bir olumsuz durum oluşturmazken, ilçeye 21 kilometre mesafedeki Turunç Mahallesi yolunda heyelan oluştuğu ve ağaçların devrilerek yolu kapattığı öğrenildi.

    Muğla da beklenen sağanak yağış etkisini gösterdi #1

    Ekipler güvenlik önlemleri için bölgeye geldi

    Muğla Büyükşehir ve Marmaris Belediyesine bağlı ekipler yol temizleme çalışmaları yaparken İlçe jandarma ekipleri de yol güvenliğini sağlamak için bölgeye geldi.

    Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü ve AFAD tarafından gönderilen uyarı mesajlarına istinaden ilçede iş makinaları, belirli bölgelere konumlandırılarak olabilecek  göçük, sel baskını, gibi durumlar için hazır halde bekliyor.

    Muğla'da beklenen sağanak yağış etkisini gösterdi VİDEO

    Muğla da beklenen sağanak yağış etkisini gösterdi #2

    Emniyet ekipleri sokaklarda devriye atıyor

    Emniyet güçleri de ilçe sokak ve mahallelerinde devriye atarak oluşabilecek kazalara anında müdahale etmek için gözlem yapıyor.

    İHA'nın haberine göre, geçtiğimiz yıl sağanak yağışların etkili olduğu ve birçok ev ve iş yerini su basan İçmeler Mahallesi'nde dere yataklarının dolmadığı gözlemlenirken, Marmaris Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçe içinde herhangi bir olumsuzluk karşısında hazır bir şekilde bekliyor.

    Muğla da beklenen sağanak yağış etkisini gösterdi #3

    Muğla da beklenen sağanak yağış etkisini gösterdi #4

    Muğla da beklenen sağanak yağış etkisini gösterdi #5


    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at
    Advertorial

    Koin yatırımı yapmadan önce buraya muhakkak göz at

    Amcasına sokak ortasında kurşun yağdırdı
    3. Sayfa

    Amcasına sokak ortasında kurşun yağdırdı

    Darbe girişiminden sonra kapatılmıştı! Kuleli Askeri Lisesi açıldı mı? Bina ne için kullanılıyor?
    Gündem

    Darbe girişiminden sonra kapatılmıştı! Kuleli Askeri Lisesi açıldı mı? Bina ne için kullanılıyor?

    Görüş Bildir