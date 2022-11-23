Kent genelinde başlayan yağışlar olası bir problem yaratmazken il merkezine 21 kilometre mesafedeki Turunç Mahallesi'nde heyelan meydana geldi.

Ege Bölgesi'nde birçok şehirde etkili olan yağış, Muğla'da da etkisini göstermeye başladı.

Marmaris ilçe Meteoroloji Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre ilçeye sabah saatlerinden itibaren 16.3 kilogram yağmur düştüğü bilgisi edinildi.

Ağaçlar devrilerek yolu kapattı

Kentte ve Marmaris ilçe merkezinde etkili olan yağışlar, herhangi bir olumsuz durum oluşturmazken, ilçeye 21 kilometre mesafedeki Turunç Mahallesi yolunda heyelan oluştuğu ve ağaçların devrilerek yolu kapattığı öğrenildi.

Ekipler güvenlik önlemleri için bölgeye geldi

Muğla Büyükşehir ve Marmaris Belediyesine bağlı ekipler yol temizleme çalışmaları yaparken İlçe jandarma ekipleri de yol güvenliğini sağlamak için bölgeye geldi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü ve AFAD tarafından gönderilen uyarı mesajlarına istinaden ilçede iş makinaları, belirli bölgelere konumlandırılarak olabilecek göçük, sel baskını, gibi durumlar için hazır halde bekliyor.

Muğla'da beklenen sağanak yağış etkisini gösterdi VİDEO



Emniyet ekipleri sokaklarda devriye atıyor

Emniyet güçleri de ilçe sokak ve mahallelerinde devriye atarak oluşabilecek kazalara anında müdahale etmek için gözlem yapıyor.

İHA'nın haberine göre, geçtiğimiz yıl sağanak yağışların etkili olduğu ve birçok ev ve iş yerini su basan İçmeler Mahallesi'nde dere yataklarının dolmadığı gözlemlenirken, Marmaris Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ilçe içinde herhangi bir olumsuzluk karşısında hazır bir şekilde bekliyor.