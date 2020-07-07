Muğla'da berber dükkanını antikacıya çevirdi

18 yıllık berber, antika eşyaya olan sevgisini dükkanına taşıdı.

Muğla'nın Ula ilçesinde 14 yaşından beri berberlik yapan adam, dükkanını antika hobisiyle birleştirdi.

1 çocuk babası 32 yaşındaki Ali Tiriç, Akyaka'da mesleğe başladığı günden bu yana antikaya ilgi duyuyor. Mesleğini Cumhuriyet Mahallesi'ndeki berber dükkanında sürdüren Tiriç, eski berber malzemelerinin de bulunduğu dükkanında müşterilerine nostaljik dakikalar yaşatıyor.

MÜŞTERİLERİ DE ZAMANLA ANTİKA GETİRDİ

Tiriç, meslek hayatında hijyene önem veren birisi olduğunu belirtip, "Akyada'da 2010 yılında iş yerimi açtığım zaman ustam, antika radyo hediye etti. Daha sonra eski berber malzemeleri toplamaya başladım. İçlerinde ustura, sabun tası, el makinesi, kömürlü ütü, enjektör, fotoğraf makineleri, diş çekim pensesi, saç yıkama taşı bulunuyor. Müşterilerim vitrindeki ürünleri görünce hediyeler getirmeye başladı. Onların isimlerini levhaya yazdırarak duvara astım" ifadelerini kullandı.

YABANCI MÜŞTERİLER DE NOSTALJİYE DESTEK VERİYOR

İş yerinde tedavülden kalkan kağıt Türk paralarının da bulunduğunu belirten berber Ali Tiriç, "Kağıt para koleksiyonuna hobi olarak başladım. Camekan içinde kağıt eski paraları gören vatandaşlar, kendi ellerindekileri getirmeye başladı. Paraların üzerinde kimin tarafından verildi ise onun ismi yazılı. Tedavülden kalkmış bin lira da var, 10 milyon lira da var. Bunun yanında gelen yabancı müşteriler de ellerindeki paralardan bırakıyor. Bugün kullanılmayan, fakat çok değerli olduğunu bildiğim radyolar da var." diye konuştu.

HEM ARKADAŞI HEM MÜŞTERİSİ OLDU

Tiriç, vitrindeki antikaları görüp, merak eden yerli ve yabancı turistlerin iş yerini ziyarete geldiğini, satın almak isteyenlere ise hayır cevabı verdiğini söyledi.

Müşterilerden Levent Çınar ise, "Ali Bey’in antika tutkunu olduğunu öğrendiğim zaman kendisini iş yerinde ziyaret ettim. Vitrini çok hoştu. Arkadaşlık kurdum ve o günden sonra burada tıraş oluyorum. Kendisini de antika bir fotoğraf makinesi hediye ettim." dedi.