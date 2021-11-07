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    Muğla'daki boğa güreşinde tekmeli sopalı kavga

    Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen boğa güreşlerine tekme, yumruk ve sopalı kavga gölge düşürdü. Jandarmanın müdahalesiyle boğa sahipleri ile yakınlarının kavgası sonlandırıldı.
    • DHA
    • 07.11.2021 - 22:36
    • Güncelleme : 07.11.2021 - 22:47
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    Muğla'daki boğa güreşinde tekmeli sopalı kavga

    Muğla'da Menteşe'nin Bayır Mahallesi'nde '19. Geleneksel Boğa Güreşleri' düzenlendi. Adnan Menderes Stadyumu'nda gerçekleştirilen güreşlere yoğun ilgi gösterilirken, büyük bir heyecana sahne olan güreşlerde boğa sahipleri ve yakınları arasında gerginlik yaşandı.

    BOĞA SAHİPLERİ KAVGA ETTİ

    Boğaların güreştiği sırada  başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Tekme, yumrukların yanısıra sopaların kullanıldığı kavganın büyümesi üzerine, olaya Bayır Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri müdahale etti.

    Ekiplerin tarafları yatıştırmasının ardından güreşler devam etti.

    Muğla'daki boğa güreşinde tekmeli sopalı kavga ViDEO

    Muğla daki boğa güreşinde tekmeli sopalı kavga #1

    Muğla daki boğa güreşinde tekmeli sopalı kavga #2

    Muğla daki boğa güreşinde tekmeli sopalı kavga #3

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