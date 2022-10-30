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    Muğla'da boğa güreşleri yapıldı, hayvanseverler tepki gösterdi

    Datça ilçesinde, düzenlenen 15. Geleneksel Boğa Güreşleri'nde 84 boğa mücadele etti. Hayvanseverlerden oluşan bir grup, güreşlerin yapıldığı alanın dışında güreşlere tepki gösterdi.
    • 30.10.2022 - 16:46
    • Güncelleme : 30.10.2022 - 17:14
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    Muğla'da boğa güreşleri yapıldı, hayvanseverler tepki gösterdi

    Muğla'nın Datça ilçesi Burgaz mevkindeki alanda düzenlenen 5. Geleneksel Boğa Güreşleri büyük ilgi gördü.

    Muğla ve Aydın'ın ilçelerinden getirilen 84 boğanın mücadele ettiği güreşleri, çok sayıda vatandaş izledi.

    Gün boyu devam eden etkinlikte, çeşitli kurum ve kuruluşlar adına yapılan mücadelelerde 42 kupa dağıtıldı.

    'Mike Tyson' şampiyon oldu

    Güreşlerde, 'Atatürk Gazi Kupası' için Balıkesir'in Burhaniye ilçesi Ören Mahallesi'nden gelen Sergen Umul'un 'Mike Tyson' isimli boğası ile Muğla'nın Ula ilçesi Akyaka Mahallesi'nden Şükrü Arslan'ın 'Karaman' isimli boğası mücadele etti. Mücadelenin kazananı 'Mike Tyson' olurken, Atatürk Gazi Kupası'nı kazandı.

    Muğla da boğa güreşleri yapıldı, hayvanseverler tepki gösterdi #1

    Boğa güreşlerine karşı döviz açtılar

    Sosyal medyadan boğa güreşlerinin durdurulması talebiyle imza kampanyası başlatan hayvanseverlerden oluşan bir grup, güreşlerin yapıldığı arenanın dışında, 'Boğa güreşleri vahşettir', 'İnsana, hayvana, yeryüzüne özgürlük', 'Boğa güreşi vahşeti durdurulsun' yazılı döviz açtı.

    "Boğa güreşleri vahşettir, engellenmesini istiyoruz"

    Grup adına konuşan Umay Alkaya, "Datça'da, 15 yıldır geleneksel olarak boğa güreşleri yapılıyor. Biz, boğa güreşlerinin ne eğlence ne de geleneksel olduğunu düşünüyoruz. Boğa güreşleri vahşettir, engellenmesini istiyoruz." dedi.

    Muğla da boğa güreşleri yapıldı, hayvanseverler tepki gösterdi #2

    Muğla da boğa güreşleri yapıldı, hayvanseverler tepki gösterdi #3

    Muğla da boğa güreşleri yapıldı, hayvanseverler tepki gösterdi #4

    Muğla da boğa güreşleri yapıldı, hayvanseverler tepki gösterdi #5

    Muğla da boğa güreşleri yapıldı, hayvanseverler tepki gösterdi #6

    Muğla da boğa güreşleri yapıldı, hayvanseverler tepki gösterdi #7

    Muğla da boğa güreşleri yapıldı, hayvanseverler tepki gösterdi #8


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