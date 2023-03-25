Muğla’da çalınan köpek, mikroçip sayesinde Elazığ’da bulundu Sokakta sahipsiz olarak dolanırken vatandaşların kaybolduğunu düşünüp ihbar ettiği terrier cinsi köpeğin, çipi sayesinde 1 yıl önce Muğla'nın Milas ilçesinden çalındığı belirlendi. İsminin Şila olduğu tespit edilen köpek, sahibine teslim edildi.

DHA

Elazığ’ın Doğukent Mahallesi’nde sokakta terrirer cinsi köpeği gören hayvanseverler, kaybolduğunu düşünerek belediye ekiplerine haber verdi.

Ekipler tarafından Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürülen köpeğin muayenesinde, mikroçipi olduğu belirlendi.

1 yıl önce iş yerinden çalındı

İl Emniyet Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleriyle, mikroçipten sahibine ulaşıldı.

Köpeğin, Muğla’nın Milas ilçesinde lokanta işleten Yasemin Genç’e ait olduğu, bir yıl önce de iş yerinden çalındığı belirlendi.

Yasemin Genç’in kardeşi Osman Genç, ismi Şila olan köpeği teslim almak için Elazığ'a geldi.

"Engelli annem çok seviyor"

Köpeği teslim alan Osman Genç, Muğla'ya geri döndü.

Şila’nın yaklaşık bir yıl önce 2 kişi tarafından çalındığını, Elazığ'da bulunduğunu ifade eden Osman Genç,

Milas’ta bir erkek ve bayan demir korkulukların üzerinden içeri girip, hayvanımızı kucağına alıp, saklayarak olay yerinden uzaklaştılar. Bunlar kayıt altında, emniyete ve jandarmaya şikayetçi de olduk. Hayvansever dostlarımız ihbar sonucu Elazığ’da sokakta buluyor ve HAYDİ ekibi çip olduğundan dolayı kız kardeşime ait olduğu ortaya çıkınca aileme ulaşıyor. Annem Şila’yı çok seviyor. Engelli, 74 yaşında bir insan. Dün saat 9.30 gibi Milas'tan bindim otobüse, sabah geldim. HAYDİ grubu beni garajda karşıladı, aldılar, buraya kadar getirdiler. Veteriner arkadaşlarımız sağ olsun, yardımcı olmuşlar. Tüm kontrolleri yapılmış, şu anda da teslim aldım.

dedi.

Geldiğinde ilk müdahalesi yapıldı

Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan ve Rehabilitasyon Merkezi Veterineri Kübra Ünal ise “Köpek ekiplerimizce alındı, Elazığ Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Geldiğinde ilk müdahalesi yapıldı. HAYDİ ekipleri ile beraber çipi okutuldu ve kaydının Muğla'da bir vatandaşa ait olduğu öğrenildi. Bu bilgi üzerine de ekiplerle beraber, vatandaşla irtibata geçildi ve bugün de köpekle vatandaş buluştu.” diye konuştu.