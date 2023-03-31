Muğla'da caretta caretaların çiftleşme süreci! Vatandaşa sessizlik uyarısı yapıldı İztuzu Plajı, caretta carettalara ev sahipliği yapmaya devam ediyor, deniz kaplumbağalarının çiftleşme döneminin başladığına dikkat çeken uzmanlar ise vatandaşı sessiz olunması gerektiği konusunda uyardı.

DHA

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bulunan İztuzu Plajı, caretta carettalara çiftleşme döneminde ev sahipliği yapıyor.

Caretta carettalar, sahile çiftleşme dönemi için gelmeye başladı.

DEKAMER ekipleri de carettaların çiftleşme ve yumurtlama döneminde sorun yaşamaması sahilde çalışma devam ediyor.

İztuzu Plajı'nda 5 ay kalacak caretta carettalar, çiftleşmenin yanında yuvalama ve kuluçka dönemlerini de geçirecek.

Sessizlik uyarısı

Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, deniz kaplumbağalarının çiftleşme döneminin başladığına dikkat çekip, sessiz olunması gerektiği uyarısında bulundu.

"İyi beslenmesi halinde 300 ile 500 arası yumurta bırakabiliyor"

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, deniz kaplumbağalarının çiftleşmek için koylar ile durgun gölleri tercih ettiğini belirterek şöyle dedi: