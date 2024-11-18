İHA
Muğla'da zabıta ekipleri çevreyi kirleterek halkın sağlığını tehlikeye düşüren şahıslar için düğmeye bastı.
Ekipler, özellikle Muğla'da sigara izmaritlerini yere atan vatandaşlar için yeni bir denetim gerçekleştirdi.
207 KİŞİYE CEZA KESİLDİ
Zabıta ekiplerinin ilçenin farklı noktalarındaki kavşak, cadde, sahil yürüyüş yolları ile parklarda ve meydanlarda denetim ve uygulamalarında sigara izmariti atarak çevreyi kirletenlere yönelik 3 haftada 207 kişiye toplam 424 bin lira idari para cezası kesildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış