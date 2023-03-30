Muğla'da çıkan fırtınada batan motoryat vinçle çıkarıldı

DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılar sonucu dün akşam saatlerinde yurdun büyük bölümünü fırtına ve yağışlı etkisi altına aldı.
Bodrum'da yarımadanın kuzeyinde yaşanılan fırtına nedeniyle denizciler ve balıkçılar zor anlar yaşadı.
Demirli motoryat battı
Yalıkavak açıklarında demirli 10 metre uzunluğundaki bir motoryat, fırtınanın etkisiyle sürüklenip, rıhtıma çarptı. Su alan motoryat, bir süre sonra battı.
Vinçle denizden çıkarıldı
Bugün motoryat, vinçle denizden çıkarıldı. Motoryatta büyük çapta hasar meydana geldiği görüldü.