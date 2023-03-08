Muğla'da depremzede çocukların yüzünü trafik polisleri güldürdü Muğla'da trafik polisleri, depremlerden etkilenen çocuklara yönelik etkinlikler düzenleyerek oyuncak dağıttı.

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'taki depremlerden zarar gören ve Muğla'daki yurtlara yerleşen çocuklar ve anneleri için Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri program düzenledi.

Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Turgut Reis Erkek ve Kız Öğrenci Yurdu'ndaki anasınıfında eğitim gören depremzede öğrencilerle buluşan ekipler, trafik kurallarına ilişkin çizgi film gösterimi yaptı.

Ekipler, trafikteki temel davranış biçimlerini "Kanka Polis" maskotunun katılımıyla uygulamalı gösterdi.

Çocuklar doyasıya eğlendi

Etkinlik sonrasında erkek çocuklara balon, uzaktan kumandalı oyuncak polis arabası, kızlara da bebek hediye eden trafik ekipleri, depremzede miniklerin yüzünü güldürdü.

Ekipler, depremin ardından bölgeye gelen afetzede kadınlara da "geçmiş olsun" dileğinde bulunarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla karanfil verdi.