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    Muğla'da domuzlar için doğaya yemek bırakıldı

    Turistlerin gözde ilçesi olan Bodrum'da domuzların yaban hayatından ayrılmaması için geçiş yerlerine yiyecek ve suluklar yerleştirildi.
    • DHA
    • 08.05.2021 - 16:42
    • Güncelleme : 08.05.2021 - 20:06
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    Muğla'da domuzlar için doğaya yemek bırakıldı

    Muğla'nın Bodrum ilçesinde artan sıcaklar ve tam kapanmadan dolayı yaban hayatı ve sokak hayvanları için harekete geçildi.

    Bodrum Belediyesi'nce hazırlanan suluklar, ilçenin farklı noktalarında ormanlık alanlara yerleştirildi.

    Sıcak havayla özellikle şehir merkezine inen yaban domuzlarının geçiş güzergahlarına ise yem ve halden toplanan sebze meyve artıkları konuldu.

    YAZ BOYU SÜRECEK

    Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma Birimi tarafından yürütülen çalışmaların sivil toplum kuruluşu ve gönüllülerin de desteğiyle yaz boyunca süreceği kaydedildi. Mahalleleri gezen ekipler ayrıca, sokak hayvanlarının yoğun olduğu bölgelerde mama bıraktı.

    Muğla'da domuzlar için doğaya yemek bırakıldı VİDEO

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