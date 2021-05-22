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    Muğla'da dünyaya gelen çift başlı kedi görenleri şaşkına çevirdi

    Muğla'da bir sokak kedisinin doğurduğu çift başlı yavru kedi görenleri şaşkına çevirirken, veteriner hekim tarafından bakıma alındı.
    • İHA
    • 22.05.2021 - 01:11
    • Güncelleme : 22.05.2021 - 01:31
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    Muğla'da dünyaya gelen çift başlı kedi görenleri şaşkına çevirdi

    Muğla’da dünyaya gelen çift başlı bir kedi yavrusu dünyaya geldi.

    Minik yavru görenleri şaşkına çevirdi.

    Evlerinin önüne bir sokak kedisinin geldiğini belirten Gülderen Serçek, kedinin hamile olduğunu fark ettiklerini söyleyerek “Eşim kedinin hamile olduğunu ve dikkat etmemizi söyledi. Ben de korumaya aldım. Mama aldık, besledik. Geçtiğimiz gün doğurmuş.” dedi.

    ANNESİ ÇİFT BAŞLI YAVRUYU KABUL ETMEDİ

    Çift başlı yavruyu anne kedinin kabul etmediğini söyleyen Serçek, “Yerdeki yavrulardan bir tanesini annesi kabul etmiyordu. Baktığımda yavrunun 2 burnu, 2 ağzı ve 4 gözü olduğunu gördüm” dedi.

    YAVRU KEDİNİN YAŞAMASI ZORMUŞ

    Veteriner yeğenine durumu haber veren Serçek, yavru kedinin yaşamasının zor olduğunun kendilerine söylendiğini belirtti. Serçek “Sosyal Medya’da duyurduk. Ardından veterinerde çalışan yeğenim yavruya süt tozu vermemizi söyledi. Ertesi sabah da arayıp, yavruyu alıp bakacaklarını söyledi. Şu anda veteriner bakıyor ama yaşamasının zor olduğunu belirtiyorlar” diye konuştu.

    Muğla da dünyaya gelen çift başlı kedi görenleri şaşkına çevirdi #1

    Muğla da dünyaya gelen çift başlı kedi görenleri şaşkına çevirdi #2

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