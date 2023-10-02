Muğla'da Eda Erdem Dündar'ın ismi yaşadığı sokağa verildi A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar'ın ismi, CHP'li Fethiye Belediyesi tarafından Muğla'da yaşadığı evinin bulunduğu sokağa verildi.

AA

Muğla'nın Fethiye ilçesinde CHP'li belediye, ekim ayı olağan meclis toplantısını gerçekleştirdi.

Belediyenin aylık toplatısı meclis salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda, A Milli Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem Dündar hakkında yeni bir talepte bulunuldu.

Adı sokağa verildi

Dündar'ın Göcek Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu sokağa, "Eda Erdem Dündar" isminin verilmesi oylamaya sunuldu.

Gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

"Kendileri için ne yapsak az"

Milli takım kaptanı Eda Erdem'in şampiyonalardan vakit buldukça Göcek'te yaşadığını belirten Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, "Biz de Fethiye Belediyesi olarak kaptanımızın yaşadığı sokağa, ismini verdik. Onlar tüm Türkiye'yi gururlandırdı. Kendileri için ne yapsak az." dedi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)