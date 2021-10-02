Muğla'da ekim ayında sahiller doldu

Yurdun doğu kesimlerine kar düşerken, Muğla yazdan kalma günleri yaşıyor. 30 dereceyi bulan sıcaklıklarda Akyaka sahilleri temmuzu aratmıyor.

Türkiye'nin doğusun beyaz gelinliğini giyerken, Akdeniz'de yaz havası devam ediyor.

Hava sıcaklığının 30 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 18-20 derece seyrettiği Muğla’nın sahil kesimlerinde vatandaşlar yaz aylarının son demlerini sahil ve denizde geçiriyor.

EKİM'DE DENİZ VE GÜNEŞ SEFASI

Hafta sonu olması edeniyle günübirlik tatilcilerin en fazla rağbet gösterdiği Akyaka sahili yaz aylarını aratmıyor. Sahilde şezlong ve şemsiyelerin tamamı dolu olurken, günübirlik tatilciler deniz ve güneşin tadını çıkarıyor.

Muğla’da ekim ayında deniz keyfi VİDEO

SÖRFÇÜLER KEYİFLİ

Türkiye’nin en iyi rüzgar sörfü alanı seçilen Akçapınar sahilinde ise kitesörfçüler (uçurtma sörfü) sörfleri ile gün boyu sahilde kitesörf yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Akyaka’nın en önemli destinasyonlarından birisi olan Kadın Azmağı tekne turları da hala revaçta.

"YAZI YAŞAMAYA DEVAM"

Akyaka’da azmak turu düzenleyen tekne kaptanı Şadi Durmaz, “Havalar serinlemeye başlasa da insanların Aşkyaka sevdası bitmiyor. Türkiye’nin birçok bölgesinde yağmur ve kar yağışı başladı ama biz burada yazı yaşamaya devam ediyoruz” dedi.

























