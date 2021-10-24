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Muğla'da ekim sonunda deniz keyfi

Muğla'da ekim sonunda deniz keyfi

Türkiye’nin birçok bölgesinde kış sezonu başlamasına rağmen, yerli ve yabancı turistler Akyaka'da denizin tadını çıkarmaya devam ediyor.