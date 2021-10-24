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    Muğla'da ekim sonunda deniz keyfi

    Türkiye’nin birçok bölgesinde kış sezonu başlamasına rağmen, yerli ve yabancı turistler Akyaka'da denizin tadını çıkarmaya devam ediyor.
    • İHA
    • 24.10.2021 - 16:30
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    Muğla'da ekim sonunda deniz keyfi

    Muğla’nın sakin kent unvanlı Ula’nın Akyaka Mahallesinde hafta sonu tatilini deniz kenarında değerlendirmek isteyen aileler hem güneyin, hem de denizin tadını çıkardı.

    PASTIRMA SICAKLARI GELDİ

    Hava sıcaklığının 26 derece, deniz suyu sıcaklığının ise 16-18 derece olduğu Akyaka’da özellikle çocuklar gün boyu denizden çıkmadı.

    Günübirlik tatilcilerin uğrak noktası Akyaka’da üniversite öğrencileri başta olmak üzere Aydın ve Denizli illerinden hafta sonunu değerlendirmek için Akyaka’ya akın ettiler.

    Sahilde yoğunluk göze çarparken, Azmak Tekne turları da yaz aylarını aratmadı.

    ÇOCUKLAR KEYFİNİ SÜRDÜ

    Akyaka’da deniz sezonunun son günleri yaklaşırken, özellikle çocuklar denizden çıkmadı. Çocuklar, sıcak havanın da etkisi ile gün boyu denizde yüzdü.

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