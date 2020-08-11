Site içerisinde bulunarak geçici hayvan barınağına götürülen Gine domuzu, barınaktaki yavru köpek ile dost oldu. İki dostun görüntüleri, görenlerin yüzünü güldürdü.

Muğla Bodrum’da bir site içerisinde, yaralı halde Gine domuzu (Guinea Pig) bulundu.

Bodrum Belediyesi Torba Geçici Hayvan Bakımevi'ne götürülen sevimli hayvan, bir anda bakımevinin maskotu oldu. Gine domuzu ve yavru köpek, birbirleriyle oynamaya başlamasıyla sıkı bir dostluk kurdu.

İKİLİYİ AYIRMAYA KIYAMIYORLAR

Bir an olsun ayrılmayan ikili, geceleri bile beraber yatmaya başladı. Bu durum karşısında ne yapacaklarını şaşıran yetkililer, ikiliyi ayırmaya kıyamıyor.

Muğla'da Gine domuzu ile yavru köpeğin dostluğu VİDEO



"GÜZEL BİR ARKADAŞLIK KURDULAR"

Veteriner Hekim Buse Esra Erkuşöz ise iki yavrunun iyi bir dostluk kurduklarını belirterek “Bu Guinea Pig olarak bilinen bir tür. Son zamanlarda insanların çok sık tercih ettiği bir pet hayvan. İnsanlar sitede gezerken buluyor ve bize ulaşıyorlar. Biz de ona uygun bir yuva arıyoruz. Hayvanımızın sağlık durumu iyi, bir sıkıntısı yok. Gayet sağlıklı bir dişidir. Çok sakin hayvanlar, o yüzden iyi bir pet hayvanı oluyorlar. Sakin bir hayvan, köpeklerimizin de çoğu iyi huylu sakindir. Onlar bir şekilde anlaştılar, şimdi beraber uyuyorlar, küçük küçük birbirleri ile oyun oynuyorlar. Güzel bir arkadaşlık kurdular.” ifadelerini kullandı.









































