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    Muğla'da güneşli havayı değerlendiren tatilciler denize girdi

    Fethiye ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler sahilde güneşlendi, denizde yüzdü.
    • 20.11.2022 - 15:32
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    Muğla'da güneşli havayı değerlendiren tatilciler denize girdi

    Türkiye'nin doğu illerinde soğuk hava ve kış şartları etkisini gösteriyor.

    Diğer yandan da Muğla’da, 22-25 derece arasında değişen hava sıcaklığı nedeniyle yazdan kalma günler yaşanıyor.

    Havanın 23, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü turistik ilçede, özellikle Ölüdeniz sahilinde yoğunluk yaşandı.

    Tatilciler denize girip güneşlendi

    Belcekız ile Kumburnu plajlarında bazı tatilciler denize girip güneşlendi, bazıları sahilde yürüyüş yaptı.

    Eşsiz manzarayı havadan izlediler

    Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayan bazı kişiler de Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını havadan izleme imkanı buldu.​​​​​​​

    Muğla da güneşli havayı değerlendiren tatilciler denize girdi #1

    Muğla da güneşli havayı değerlendiren tatilciler denize girdi #2

    Muğla da güneşli havayı değerlendiren tatilciler denize girdi #3

    Muğla da güneşli havayı değerlendiren tatilciler denize girdi #4

    Muğla da güneşli havayı değerlendiren tatilciler denize girdi #5

    Muğla da güneşli havayı değerlendiren tatilciler denize girdi #6

    Muğla da güneşli havayı değerlendiren tatilciler denize girdi #7

    Muğla da güneşli havayı değerlendiren tatilciler denize girdi #8


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