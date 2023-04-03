Muğla'da hayallerini gerçekleştirmek için karavan yapımına başladı Fiyatlarının fazla olmasına karşılık hayali olan karavanı kendi imkanları ile yapmaya başlayan adam, "Karavanınızı kendiniz yapın hayallerinizin peşinde koşun" ifadelerini kullandı.

İHA

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Muğla'nın Menteşe ilçesinde yaşayan Nurettin Karaduman, hayallerinin peşinden gitmek için kendi imkanları ile karavan yapıyor.

Karaduman, hayali olan karavanı 950 bin TL'ye almak yerine 330 bin TL masraf yaparak kendi imkanlarıyla yapıyor.

Aracı 120 bin TL'ye aldı

Karavanı yapmak için aracı 120 bin TL'ye alan Karaduman aldığı malzemeleri 210 bin TL'ye mal ederken, karavan yapmak için toplam 330 bin TL harcadı.

"Kendi karavanınızı kendiniz yapın hayallerinizin peşinde koşun"

Kendi imkanları ile hayalini gerçekleştirmeye çalışan Nurettin Karaduman sözlerinde şunları dile getirdi: