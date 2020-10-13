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    Muğla'da huzurevinde hasat şenliği

    Pandemi başından beri sıkı izolasyon kurallarının uygulandığı Muğla Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde hasat şenliği yapıldı.
    • İHA
    • 13.10.2020 - 08:27
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    Muğla'da huzurevinde hasat şenliği

    Muğlada pandemi süreci başladığı andan itibaren kuruluşta kalan yaşlılar icin oluşturulan hobi bahcesinde, yaşlılar tarafından birçok ürün yetiştirildi.

    Yaşlılar tarafından yetistirilen havuç, lahana, biber gibi ürünlerden turşular kurulurken, ıspanak soğan, sarımsak gibi ürünlerden gözlemeler yapıldı, kuruluş bahçesinde bulunan ceviz ağaclarındaki cevizler toplandı.

    KENDİ ÜRÜNLERİNİ YEMENİN MUTLULUĞUNU YAŞADILAR

    Hasat Şenliğinde yaşlılar; Huzurevinde Sosyal Çalışmacı olarak görev yapan Mesrur Sabahoğlu’nun sazıyla seslendirdiği eserlerle eğlenirken, kendi yetiştirdikleri ürünleri yemenin mutluluğunu yaşadılar.

    Muğla da huzurevinde hasat şenliği #1

    Muğla da huzurevinde hasat şenliği #2

    Muğla da huzurevinde hasat şenliği #3

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