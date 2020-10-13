Muğla'da huzurevinde hasat şenliği

Pandemi başından beri sıkı izolasyon kurallarının uygulandığı Muğla Abide Hasan Nuri Öncüer Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde hasat şenliği yapıldı.

Muğlada pandemi süreci başladığı andan itibaren kuruluşta kalan yaşlılar icin oluşturulan hobi bahcesinde, yaşlılar tarafından birçok ürün yetiştirildi.

Yaşlılar tarafından yetistirilen havuç, lahana, biber gibi ürünlerden turşular kurulurken, ıspanak soğan, sarımsak gibi ürünlerden gözlemeler yapıldı, kuruluş bahçesinde bulunan ceviz ağaclarındaki cevizler toplandı.

KENDİ ÜRÜNLERİNİ YEMENİN MUTLULUĞUNU YAŞADILAR

Hasat Şenliğinde yaşlılar; Huzurevinde Sosyal Çalışmacı olarak görev yapan Mesrur Sabahoğlu’nun sazıyla seslendirdiği eserlerle eğlenirken, kendi yetiştirdikleri ürünleri yemenin mutluluğunu yaşadılar.



