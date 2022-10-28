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    Muğla'da İsviçreli çift Müslüman oldu

    Fethiye'de komşularının İslam'ı yaşama şeklinden etkilenen İsviçreli çift, ezanı duyarak İslamiyet'i seçti. Çift, ihtida töreninde Kelime-i Şehadet getirdi.
    • 28.10.2022 - 17:43
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 17:47
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    Muğla'da İsviçreli çift Müslüman oldu

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde 5 yıldır yaşayan 76 yaşındaki Jeen Pierre Kern ile 62 yaşındaki Fraçoıse Gabrielle Berthe, komşularının İslam'ı yaşamasını takip etti.

    Bunun üzerine çift, komşularının İslami yaşamı ve 5 vakit ezan sesinden esinlenerek İslamiyet'i seçti.

    Çift için merasim düzenlendi

    Fethiye İlçe Müftülüğüne başvuran İsviçreli Jeen Pierre Kern ile Fraçoıse Gabrielle Berthe çifti için merasim düzenlendi.

    Muğla da İsviçreli çift Müslüman oldu #1

    Kelime-i Şehadet getirdiler

    Fethiye Müftüsü Kamil Oktay ve din görevlilerinin nezaretinde yapılan ihtida töreninde Kur'an-ı Kerim tilaveti okunup, ardından İsviçreli çift Kelime-i Şehadet getirdi.

    Müslüman olan çift, "Hasan" ve "Gamze" isimlerini aldı.

    Muğla da İsviçreli çift Müslüman oldu #2

    "Komşularımızdan da Allah razı olsun"

    İHA'nın haberine göre, Fethiye Müftüsü Kamil Oktay, ihtida belgelerini çifte hayırlı uğurlu olması temennisi ile sunarken, "Dinimiz İslamiyet'i seçen İsviçreli çiftimizi tebrik ediyorum. Vesile olan komşularımızdan da Allah razı olsun." dedi.

    Muğla da İsviçreli çift Müslüman oldu #3


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