Bölgede bulunan kaçak yapıları yıkmak üzere alana giden ekiplerle mahalleli arasında tartışma çıkmasının ardından güvenlik önlemleri alındı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kaçak yapılara karşı büyük bir kararlılıkla mücadelesini sürdürüyor.

Türkiye'nin en güzel koylarına sahip bölgelere yapılan kaçak yapılar, uzun zamandır yıkılıyor.

Yıllardır CHP'nin yönetiminde olan bölgelerde yükselen kaçak yapılar tek tek tespit edildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Akbük Mahallesi'nde idari yargı süreçleri tamamlanan 32 yapı ve iskelenin yıkım işlemlerine bugün başlanacaktı.

Yıkım faaliyetlerini başlatmak üzere Menteşe Belediyesi ekipleri, iş makineleriyle bölgeye gitti.

YIKIMA ENGEL OLMAYA ÇALIŞTILAR

Yıkıma engel olmak isteyen çok sayıda kişi, araçlarıyla ve yola oturarak mahallenin girişini kapattı.

100 ASKER, 50 JANDARMA..

Bunun üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Komando Taburu'ndan 100 asker ile 50 jandarma sevk edildi. Ekipler, toplanan kişileri kalkanlarla geri iterek yolu açmaya çalıştı.





GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Yol, kolluk kuvvetleri tarafından açılarak iş makinelerinin geçişi sağlandı.

Güvenlik önlemlerinin alındığı alanda yıkımın başlaması bekleniyor.

Muğla'da kaçak yapıların yıkımı sırasında arbede çıktı VİDEO







