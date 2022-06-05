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    Muğla'da kamyonun kasasında 111 kaçak göçmen yakalandı

    Muğla'da Yatağan-Aydın giriş noktasında Jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde durdurulan kamyonun kasasından 111 düzensiz göçmen çıktı.
    • 05.06.2022 - 18:18
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    Muğla'da kamyonun kasasında 111 kaçak göçmen yakalandı

    Muğla’da düzensiz göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik polis ve jandarma ekipleri tarafından giriş ve çıkış kontrol noktalarında denetimler sürüyor.

    Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Aydın giriş noktasındaki Yatağan Kafacakaplancık yol kontrol noktası yapılan uygulamada durdurulan 50 plakalı kamyonun kasasında 111 düzensiz göçmen yakalandı.

    Kamyonun kasasında 111 göçmen yakalandı

    Yapılan kontrollerde herhangi bir geçerli yol izin belgesi bulunmayan 28 Suriye, 11 Filistin, 5 Afgan, 4 İran, 63 Irak uyruklu şahıs, 8 Kadın 15 çocuk toplam 111 yabancı uyruklu şahıs ve aracı kullanan organizatör M.Ş isimli şüpheli yakalandı.

    Muğla da kamyonun kasasında 111 kaçak göçmen yakalandı #1

    Organizatör hakkında adli işlem başlatıldı

    İHA'nın haberine göre, suçüstü yakalanan organizatör M.Ş isimli şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, 111 düzensiz göçmen Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan işlemlerin ardından Ula Geri Gönderim Merkezine teslim edilecek.

    Muğla da kamyonun kasasında 111 kaçak göçmen yakalandı #2


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