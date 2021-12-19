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Muğla'da kar yağan Yılanlı dağına yoğun ilgi

Muğla'da kar yağan Yılanlı dağına yoğun ilgi

Muğla’nın Kavaklıdere, Menteşe, Ula, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde gece boyunca etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşlar kar yağan bölgelere akın etti.