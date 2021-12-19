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    Muğla'da kar yağan Yılanlı dağına yoğun ilgi

    Muğla’nın Kavaklıdere, Menteşe, Ula, Köyceğiz ve Seydikemer ilçelerinde gece boyunca etkili olan kar yağışı sonrası vatandaşlar kar yağan bölgelere akın etti.
    • İHA
    • 19.12.2021 - 20:23
    • Güncelleme : 19.12.2021 - 20:34
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    Muğla'da kar yağan Yılanlı dağına yoğun ilgi

    Muğla’nın Menteşe ilçesinin bin 300 rakımlı Yılanlı dağında kar kalınlığı yaklaşık 20 santime ulaştı.

    Kar yağışının ardından hafta sonu tatilini değerlendiren vatandaşlar, Yılanlı dağı eteklerine akın etti.

    KAR ÜZERİNDE MANGAL KEYFİ

    Yılanlı dağının eteklerinden zirvesine kadar araç yoğunluğu yaşanırken, mangalını kapan kar üzerinde mangal yapmanın keyfini yaşadı.

    Karlı bölgede masa sandalyesi ile gelen vatandaşlar çocukları ile kartopu oynarken, kardan adam yaparak Muğla’ya yağan ilk yoğun kar yağışını aileleri ile birlikte değerlendirdi.

    Muğla’nın Yılanlı Dağı'nda kar kalınlığı 20 santime ulaştı VİDEO

    Muğla da kar yağan Yılanlı dağına yoğun ilgi #1

    "KARTOPU OYNUYORUZ"

    Mevsimin ilk kar yağışı sonrası ailecek geldiklerini belirten vatandaş, “Muğla’ya bu sezonun ilk kar yağışı. Ailemizle birlikte geldik ve kartopu oynuyoruz. Güzel bir gün geçiriyoruz burada” dedi.

    Muğla da kar yağan Yılanlı dağına yoğun ilgi #2

    Muğla da kar yağan Yılanlı dağına yoğun ilgi #3

    Muğla da kar yağan Yılanlı dağına yoğun ilgi #4

    Muğla da kar yağan Yılanlı dağına yoğun ilgi #5

    Muğla da kar yağan Yılanlı dağına yoğun ilgi #6

    Muğla da kar yağan Yılanlı dağına yoğun ilgi #7

    Muğla da kar yağan Yılanlı dağına yoğun ilgi #8

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