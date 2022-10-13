Muğla'da kaybolan yaşlı adamdan 28 saat sonra sevindiren haber

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kaybolan 84 yaşındaki Murat Ülgen, 28 saatlik arama sonucunda bölgedeki bir derede sağ olarak bulundu.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Bayır Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, 84 yaşındaki Murat Ülgen dün saat 14.00 sıralarında evinden ayrılıp bir daha haber alınamayınca yakınları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

Bölgeye giden jandarma ekipleri Ülgen'i son görüldüğü yerde arama çalışması başlatmıştı. Gece saatlerinde arama çalışmalarına ara veren ekipler sabah saatlerinde Jandarma, AFAD, komando ve JASAT ekipleri ile arama çalışmalarına başladı.

JASAT ekipleri marketlerin güvenlik kameralarından son gittiği bölgeyi taradı. Kayıp şahsın izini takip eden JASAT ekipleri kaybolan şahsı dereye düşmüş halde buldu.

28 saat sonra sağ bulundu

İHA'nın haberine göre, kaybolan şahıs 28 saat aramanın ardından ekipler tarafından düştüğü yerden sağ olarak kurtarıldı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen yaşlı adam Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.