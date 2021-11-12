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    Muğla'da kıyıya 3 metre mesafede köpek balıkları görüntülendi

    Muğla'nın Ortaca ilçesinin Sarıgerme Plajı açıklarında avlanan 6 köpek balığı görüldü. Köpek balıklarının kıyıya oldukça yaklaşması görenleri heyecanlandırdı.
    • DHA
    • 12.11.2021 - 00:28
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    Muğla'da kıyıya 3 metre mesafede köpek balıkları görüntülendi

    Muğla'nın Ortaca ilçesi merkezine 17 kilometre uzaklıktaki dünyaca ünlü Sarıgerme Plajı'nda köpek balıkları zaman zaman kıyıya 3 metre mesafeye kadar yaklaştı.

    6 KÖPEK BALIĞI GÖRÜLDÜ

    Sahil kesiminde gezintiye çıkan Servet Şimşek, 6 köpek balığını avlanırken cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntüledi. Şimşek, ''Sahilden açık mesafede camgöz ve kum türü köpekbalıkları görüyorduk. Ancak kıyıya bu kadar yakın ilk kez görüyoruz. Büyük bir şaşkınlık içerisindeyim'' dedi.

    Muğla da kıyıya 3 metre mesafede köpek balıkları görüntülendi #1


    Muğla da kıyıya 3 metre mesafede köpek balıkları görüntülendi #2

    Muğla da kıyıya 3 metre mesafede köpek balıkları görüntülendi #3

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