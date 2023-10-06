Muğla'da kuraklık kapıda! Bodrum'u zor günler bekliyor MSKÜ Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, Bodrum ilçesinin su ihtiyacını karşılayan barajlardan Mumcular Barajı'nın suyunun tamamen bittiğini, Geyik Barajı'nda da seviyenin ölü hacim civarında olduğunu bildirdi.

AA

Türkiye kuraklıkla karşı karşıya.

Özellikle Muğla'da tehlike çanları çalıyor...

Dünyaca ünlü tetil bölgesi Bodrum'un su ihtiyacını karşılayan yaklaşık 18 milyon metreküp kapasitesi bulunan Mumcular Barajı'nda su dip seviyeye düştü.

Baraj içerisinden geçen eski Bodrum-İzmir kara yolu ile diğer kalıntılar da suyun azalmasıyla görünür hale geldi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özçelik, kuruyan baraj alanında gazetecilere yaptığı açıklamada, Mumcular ve Geyik barajlarının ilçeye içme suyu sağlayan iki önemli baraj olduğunu söyledi.

"Önümüzdeki günlerde bizi çok zorlu günler bekliyor"

Kuraklık nedeniyle iki barajda da ciddi sıkıntıların olduğunu ifade eden Özçelik, şöyle konuştu:

Mumcular Barajı'ndan su akışı tamamen kesilmiş durumda. Baraj gölünde su tamamen bitti. Buradaki en önemli husus Geyik Barajı'nın da su seviyesinin ölü hacim civarında olması. Yeraltı su seviyemiz de benzer şekilde oldukça düşük durumda. Önümüzdeki günlerde bizi çok zorlu günler bekliyor.



Bu diğer uyarılardan farklı olarak suyumuzun tamamen bittiği anlamına geliyor. Sanırım benzetmekte beis yoktur, daha önce Bodrum'un içme suyu anlamında bankada parası kalmamıştı borç alıyordu, şimdi bankada da para bitti.

"Su alınmaya devam edilmesi durumunda sisteme çamurlu su gelecek"

Geyik Barajı'ndaki son ölü hacmin üzerinde 1-2 metrelik su farkının kullanılması ile ancak Bodrum'a içme suyu sağlanabildiğine dikkati çeken Özçelik, "Geyik Barajı'ndan su alınmaya devam edilmesi durumunda sisteme çamurlu su gelecek, böylelikle filtre ve vanaların da bozulması söz konusu olacaktır." dedi.

Özçelik, gelecek günlerde ilçeye yağış düşmemesi durumunda Bodrum'daki sürekli kesintilerin devamlı hal alacağını, bunun için acil durum eylem planı geliştirilerek derhal uygulamaya konulması gerektiğini vurguladı.

Barajın havadan görüntüsü

Öte yandan suyun dip seviyeye düştüğü baraj dronla görüntülendi. Görüntülerde, bölgedeki tarihi alanların tamamen gün yüzüne çıktığı, seviyenin su alma sınırının altına düştüğü yer alıyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)