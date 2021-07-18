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    Muğla'da kurbanlık dana kuyuya düştü

    Menteşe ilçesinde 10 metrelik su kuyusuna düşen kurbanlık dana itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.
    • İHA
    • 18.07.2021 - 23:52
    • Güncelleme : 18.07.2021 - 23:56
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    Muğla'da kurbanlık dana kuyuya düştü

    Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Kızılağaç Mahallesi Çamköy mevkiinde üstü açık 10 metre derinliğindeki taş duvarlı su kuyusuna kurbanlık dana düştü.

    İTFAİYE ÇIKARIP SAHİBİNE TESLİM ETTİ

    112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talep eden vatandaşların çağrısı üzerine Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine geldi.

    Ekipler danayı vinç yardımı ile su kuyusundan kurtararak sahibine teslim etti.

    Muğla'da kurbanlık dana kuyuya düştü VİDEO


    Muğla da kurbanlık dana kuyuya düştü #1

    Muğla da kurbanlık dana kuyuya düştü #2

    Muğla da kurbanlık dana kuyuya düştü #3

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