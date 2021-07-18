- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Muğla'da kurbanlık dana kuyuya düştü
Muğla'da kurbanlık dana kuyuya düştü
Menteşe ilçesinde 10 metrelik su kuyusuna düşen kurbanlık dana itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.
- İHA
- 18.07.2021 - 23:52
- Güncelleme : 18.07.2021 - 23:56
Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Kızılağaç Mahallesi Çamköy mevkiinde üstü açık 10 metre derinliğindeki taş duvarlı su kuyusuna kurbanlık dana düştü.
İTFAİYE ÇIKARIP SAHİBİNE TESLİM ETTİ
112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talep eden vatandaşların çağrısı üzerine Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine geldi.
Ekipler danayı vinç yardımı ile su kuyusundan kurtararak sahibine teslim etti.
Muğla'da kurbanlık dana kuyuya düştü VİDEO