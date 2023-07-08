Muğla'da kuyuya düşen keçilerden biri kurtarılamadı Boş olup üstü kapanmayan kuyular canlılar için tehlike saçmaya devam ediyor.

İHA Kullanılan ya da kullanılmayan kuyuların herhangi bir kazaya yol açmaması için önlem alınması gerekiyor. Muğla’nın Menteşe ilçesinde 15 metrelik taş örme kuyuya, önlem alınmaması nedeniyle düşen 2 keçiden birisi telef oldu. Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi Karabağlar Süpüroğlu Yaylası Süpüroğlu Mevkii 15 metre boş taş kuyu içine iki keçi düştü. İtfaiye ekipleri olay yerine gitti Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine belirtilen adrese Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler ip yardımı ile kuyuya indi Ekipler 15 metrelik taş örme kuyuya inerek ip yardımı ile keçilerden birisini sağ olarak kurtardı. Bir keçi telef oldu Keçilerden birisi düşme esnasında telef olduğu öğrenildi.