Muğla'da kuyuya düşen keçilerden biri kurtarılamadı
İHA

Kullanılan ya da kullanılmayan kuyuların herhangi bir kazaya yol açmaması için önlem alınması gerekiyor.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde 15 metrelik taş örme kuyuya, önlem alınmaması nedeniyle düşen 2 keçiden birisi telef oldu.

Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi Karabağlar Süpüroğlu Yaylası Süpüroğlu Mevkii 15 metre boş taş kuyu içine iki düştü.

İtfaiye ekipleri olay yerine gitti

112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine belirtilen adrese Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler ip yardımı ile kuyuya indi

Ekipler 15 metrelik taş örme kuyuya inerek ip yardımı ile keçilerden birisini sağ olarak kurtardı.

Keçiler 15 metrelik kuyuya düştü #2
Muğla'da kuyuya düşen keçilerden biri kurturulamadı

Bir keçi telef oldu

Keçilerden birisi düşme esnasında telef olduğu öğrenildi.