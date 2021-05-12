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- Muğla'da kuyuya düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Muğla'da kuyuya düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Muğla'da sürüsünden kaçıp 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen koyun, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.
- DHA
- 12.05.2021 - 04:27
- Güncelleme : 12.05.2021 - 05:32
Muğla’nın Milas ilçesinde sürüsündenden ayrılan bir koyun, 10 metre derinliğindeki su kuyusuna düştü.
Kuyudan sesler geldiğini fark eden sürü sahibi Ferzande Başar, koyunu düştüğü yerden çıkarmayı denedi.
Başar, başarısız olunca durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
KOYUNUN DURUMU İYİ
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven ve halat yardımıyla koyunu kuyudan çıkardı.
Koyunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.