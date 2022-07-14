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    Muğla'da lavanta bahçeleri misafirlerini ağırladı

    Muğla'ya Kurban Bayramı tatili dolayısıyla gelen yerli ve yabancı misafirler lavanta tarlalarında fotoğraf çektirip keyifli vakit geçirdi.
    • 14.07.2022 - 17:01
    • Güncelleme : 14.07.2022 - 17:04
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    Muğla'da lavanta bahçeleri misafirlerini ağırladı

    Muğla'nın Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesi Yeniköy mevkisindeki lavanta tarlası, rengi ve kokusuyla ilgi odağı oldu.

    Bölgede oluşturulan koku vadisi, kent sakinlerinin yanı sıra yakın ilçelerden ve illerden ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi.

    En güzel kareyi yakalamaya çalıştılar

    Fotoğraf tutkunları ve düğün fotoğrafçıları da oluşturulan dekorlar önünde en güzel kareyi yakalamaya çalıştı.

    "Çok güzel bir manzarayla karşılaştık"

    Ziyaretçilerden Burçin Beşok, AA muhabirine, memleketi Muğla'da lavanta koku vadisi oluşturulduğunu öğrenince yaşadığı İstanbul'dan görmeye geldiğini belirterek, çok güzel bir manzarayla karşılaştığını söyledi.

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    "Sosyal medyamda paylaşacağım"

    Yetkililere teşekkür eden Beşok, "Böyle noktaların olması aslında Muğla'yı daha da değerlendiriyor. Keşke daha fazla şeyler de yapabilsek. Ama burası da çok güzel. Bol bol fotoğraf çektim ve kendi memleketimi sosyal medyamda paylaşacağım." diye konuştu.

    Yatağan ilçesinden eşi ve çocuğu ile birlikte ilk defa lavanta bahçesine gelen Buket Küçük de bahçenin çok güzel olduğunu, çok beğendiklerini ve bol bol fotoğraf çektiklerini dile getirdi.

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