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    Muğla'da metrelerce yükseklikten düşen genç kız, yaşam savaşı veriyor

    Muğla Ortaca'da bir apartmanın 4.katından beton zemine düşen genç kız ağır yaralandı.
    • 12.10.2022 - 17:13
    • Güncelleme : 12.10.2022 - 17:28
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    Muğla'da metrelerce yükseklikten düşen genç kız, yaşam savaşı veriyor

    Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir apartmanın 4. katındaki daireden 16 yaşındaki M.G.K. isimli genç kız beton zemine düştü.

    Başını yere çarpan genç kız ağır yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Yoğun bakımda

    Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kıza ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Muğla merkezdeki hastaneye sevk edilen genç kız yoğun bakımda tedavi altına alındı. Genç kızın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Düşme anı kameraya yansıdı

    Genç kızın düşme anı ise çevre iş yerlerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde genç kızın apartmandan olay yerinde bulunan şahsın hemen yanına düşme anı ve şahsın olayın heyecanı ve şoku ile başını ellerinin arasına alıp koşuşturması yer aldı.

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Muğla'da metrelerce yükseklikten düşen genç kız, yaşam savaşı veriyor VİDEO

    Muğla da metrelerce yükseklikten düşen genç kız, yaşam savaşı veriyor #1

    Muğla da metrelerce yükseklikten düşen genç kız, yaşam savaşı veriyor #2

    Muğla da metrelerce yükseklikten düşen genç kız, yaşam savaşı veriyor #3


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