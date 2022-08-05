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    Muğla'da ölü caretta caretta kıyıya vurdu

    Dünyada nesli tehlike altındaki canlılar grubunda yer alan caretta caretta, Muğla’nın Marmaris ilçesinde Selimiye sahilinde kıyıya vurdu.
    • 05.08.2022 - 18:03
    • Güncelleme : 05.08.2022 - 18:06
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    Muğla'da ölü caretta caretta kıyıya vurdu

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde her yıl üremek için başta Ortaca Dalyan İztuzu, Sargerme ve Fethiye Çalış plajına yumurta bırakan caretta carettalar, zaman zaman balıkçılar tarafından denize atılan ağlara takılarak ve misina yutmaları sonucu telef oluyor.

    Ölü deniz kaplumbağası ile karşılaştılar

    Marmaris Selimiye Mahallesi Delikyol Plajı'nda vatandaşlar, kıyıya vurmuş ölü deniz kaplumbağası ile karşılaştı.

    Vatandaşların Marmaris Çevre Koruma Derneği’ne haber vermesinin ardından dernek tarafından, Dalyan İztuzu sahilinde bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Uygulama ve Rehabilitasyon Merkezine bilgi verildi.

    Deniz kaplumbağasının sırtında bulunan yaralar nedeniyle ölmüş olabileceği belirtilirken, tekne pervanesinin kaplumbağanın sırtını kesmiş olabileceği öğrenildi.

    Muğla da ölü caretta caretta kıyıya vurdu #1

    Muğla da ölü caretta caretta kıyıya vurdu #2


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