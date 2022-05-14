Petrol
111.22
3.51%
Euro
16.11
0.67%
Dolar
15.48
0.61%
Altın
921.68
-0.14%
Borsa
2419
1.18%
Bitcoin
462.839
-3.95%
BTXN Coin
13.57
-18.93%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Güneşli 23 C

    Muğla'da orman yangını söndürüldü

    Menteşe'de ormanlık alan, henüz bilinmeyen nedenle alevlere teslim oldu.
    • 14.05.2022 - 17:15
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muğla'da orman yangını söndürüldü

    Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı.

    Alevler, Karamehmet Mahallesi Kademe mevkisindeki ormanlık alanı kapladı.

    Nedeni henüz bilinmeyen yangına müdahale için ekipler harekete geçti.

    Yangına müdahale

    İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.

    1 dönümlük alan yandı

    Soğutma çalışması da yapılan alanda alevler tamamen söndürüldü.

    AA'nın haberine göre, yangında 1 dönüm ormanlık alan etkilendi.

    Muğla da orman yangını söndürüldü #1

    Muğla da orman yangını söndürüldü #2

    Muğla da orman yangını söndürüldü #3

    Muğla da orman yangını söndürüldü #4

    Muğla da orman yangını söndürüldü #5

    Muğla da orman yangını söndürüldü #6

    Muğla da orman yangını söndürüldü #7

    Muğla da orman yangını söndürüldü #8


    İlginizi Çekebilir

    Borsaya atılmak için uygun zaman!
    Borsa Robot

    Borsaya atılmak için uygun zaman!

    Rusya: Ukrayna'da komuta merkezlerini vurduk
    Dünya

    Rusya: Ukrayna'da komuta merkezlerini vurduk

    Samsung, çip üretim fiyatlarını artıracak
    Teknoloji

    Samsung, çip üretim fiyatlarını artıracak

    Görüş Bildir