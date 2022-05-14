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Muğla'da orman yangını söndürüldü
Menteşe'de ormanlık alan, henüz bilinmeyen nedenle alevlere teslim oldu.
- 14.05.2022 - 17:15
Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıktı.
Alevler, Karamehmet Mahallesi Kademe mevkisindeki ormanlık alanı kapladı.
Nedeni henüz bilinmeyen yangına müdahale için ekipler harekete geçti.
Yangına müdahale
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alındı.
1 dönümlük alan yandı
Soğutma çalışması da yapılan alanda alevler tamamen söndürüldü.
AA'nın haberine göre, yangında 1 dönüm ormanlık alan etkilendi.